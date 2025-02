Di Gennaro, reato prescritto

Si è concluso alla corte d’appello di Ancona il processo contro Luigi Di Gennaro, che fu condannato a 4 mesi di reclusione e al pagamento di 600 euro di risarcimento danni nei confronti dell’imprenditore Roberto Capocasa. Il De Gennaro era accusato d’aver offeso l’onore e la reputazione del Capocasa in una trasmissione di una tv locale ‘seppur mai indicando direttamente, ma facendo riferimenti tali da poter risalire al Capocasa, denigrando la persona e l’azienda di autodemolizioni di sua proprietà’. Inoltre anche per aver utilizzato minacce che ricadono sotto l’articolo 612 del codice penale.

Nei giorni scorsi la Corte d’Appello di Ancona ha sentenziato che il reato è stato estinto per prescrizione, poiché i fatti risalivano al 2016, ma sono state confermate le statuizioni a favore della parte civile, di Capocasa, costituito in giudizio con l’avvocato Roberta Alessandrini. Quindi rimane la condanna al risarcimento dei danni subiti quantificati in 600 euro, oltre al pagamento delle spese processuali e legali.