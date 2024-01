Di Matteo si è dimesso. Ortopedia perde il primario

Un altro primario lascia la sanità picena. Non perché sia andato in pensione, però. Ha rassegnato le proprie dimissioni, nella giornata di ieri, il direttore dell’unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia dell’ospedale ‘Madonna del soccorso’ di San Benedetto, Remo Di Matteo. Nel rispetto, come da contratto di lavoro, del preavviso di tre mesi, il primario, originario di San Benedetto, ha comunicato ieri alla direzione dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli la sua decisione di lasciare l’incarico. Originario di San Benedetto, Di Matteo era stato nominato direttore del reparto del nosocomio della riviera, in seguito a concorso, dall’allora direttore dell’Area vasta 5, Cesare Milani, nel novembre del 2020, in piena pandemia, dopo che per tre anni, dal 2017, aveva ricoperto lo stesso ruolo, ma all’ortopedia dell’ospedale di Camerino. Lascia, dunque, dopo poco più di quattro anni.

Nella sua lettera di dimissioni, il giovane primario, nell’esprimere "la sua gratitudine per le opportunità di crescita professionale che gli sono state offerte", si dice "orgoglioso dei risultati che sono stati raggiunti durante il suo incarico". Un fulmine a ciel sereno per l’ospedale di San Benedetto, ma anche per l’Ast intera che presto avrà vacante il primariato di una delle due ortopedie, reparto nevralgico per un’infinità di motivi, tra cui, senz’altro, l’elevato numero di prestazioni che eroga annualmente. Cosa abbia spinto Di Matteo a rassegnare le dimissioni naturalmente non è noto, ma resta il fatto che l’unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia dell’ospedale di San Benedetto tornerà nuovamente a non avere un primario come era prima della nomina dell’attuale (Di Matteo), quando arrivava dalla reggenza di anni con un facente funzione.

Il conferimento dell’incarico, a novembre 2020, era infatti avvenuto – così come comunicato dalla stessa direzione dell’epoca – in un momento in cui il reparto aveva la necessità di ritrovare un’importante stabilità. Di Matteo si è posto come obiettivo sicuramente quello di continuare ciò che era stato costruito negli ultimi anni, ma anche di dirigere la struttura sempre più verso la chirurgia elettiva, artroscopica e protesica. Ora i possibili scenari che si aprono sono sostanzialmente due. Cosa farà l’Ast? Bandirà a breve un concorso pubblico per la ricerca di un nuovo primario, o andrà avanti per un po’, come già accaduto in passato, con un facente funzione?

Lorenza Cappelli