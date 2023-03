Di nuovo i miasmi: continua la protesta nella frazione

Ancora odori molesti nel territorio tra la frazione ascolana di Villa Sant’Antonio e Castel di Lama, dove in piazza e sui social tornano a farsi sentire le lamentele per le molestie olfattive, prodotte dal depuratore di Campolungo, che ormai da anni vengono denunciate dai cittadini. In una mail che il Comitato antinquinamento aveva inviato alla Ciip, nei mesi scorsi, i cittadini avevano manifestato tutto il loro sdegno: "Perché – avevano sottolineato – quando si comincia a sperare di vivere decentemente la puzza ritorna". Il problema è che Castel di Lama non è ammorbata solo dai cattivi odori prodotti dal depuratore, ma anche dalla discarica di Relluce e paradossalmente i cattivi odori arrivano anche in zone dove in passato non erano stati mai percepiti. Il problema più grave è che la cittadina è stata circondata neel corso degli anni da impianti che creano non pochi disagi. Una passeggiata con il cane diventa un calvario, così come fare la spesa. Dopo anni di lotte e rivendicazione i problemi non sembrano affatto risolti, sarebbe necessario mettere la parola fine ad una situazione inaccettabile per uno dei comuni più popolati dalla Vallata e dove vivono moltissime coppie giovani con bambini.