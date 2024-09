Di nuovo insieme dopo 26 anni: gli ex compagni delle medie si ritrovano per una cena speciale

Tante risate, vecchi ricordi e anche qualche rivelazione segreta tenuta nascosta sotto la polvere per tanti anni. Gli ex alunni della scuola media Giovanni XXIII di Pagliare del Tronto si sono ritrovati sabato sera dopo 26 anni, per una cena carica di emozioni e ricordi. La rimpatriata, svoltasi al ristorante Uma Beach di Martinsicuro, ha visto la partecipazione di una ventina di ex alunni della terza media del 1998 di tutte le 6 sezioni. Allora adolescenti, oggi adulti con vite diverse, ma legati da un passato comune. Tra sorrisi, aneddoti e qualche inevitabile nostalgia, i partecipanti hanno rievocato i momenti spensierati degli anni della scuola media, ritrovando una complicità che il tempo non ha cancellato. Qualche ora speciale carica di nostalgia per ritrovarsi e sorridere insieme, come se nulla almeno per una sera fosse cambiato. La serata si è conclusa con la promessa di non lasciar passare altri 26 anni prima di un nuovo incontro.