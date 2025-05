Di nuovo pulizie anti degrado

La stagione estiva è ufficialmente aperta da domenica 18, il comune di Grottammare ha fatto quello che doveva per ripulire e livellare tutto l’arenile da nord a sud, comprese le concessioni private. Domenica è stata una bella giornata di sport con il Triathlon, affollata anche la pista ciclo pedonale dove non poteva sfuggire il disordine lasciato dagli addetti che hanno eseguito lo sfalcio lungo la massicciata ferroviaria. Non riuscito il primo intervento a regola d’arte, il Comune ha chiesto un approfondimento del lavoro soprattutto nella parte iniziale dove non erano stati tagliati con un certo ordine i canneti a ridosso della ferrovia. Gli addetti sono tornati ed hanno in parte fatto mucchi lungo la pista e in parte, abbandonate lungo la testata della pista. Secondo il Comune era atteso il ritiro da parte della Picenambiente, cosa che, domenica, non era ancora avvenuta da due settimane.