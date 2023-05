"Di sabato sera è un danno grosso"

Il problema delle prenotazioni non onorate non riguarda solamente purtroppo i ristoranti rinomati o addirittura stellati ma anche le pizzerie. Questo tipo di locale nel Piceno registra un po’ ovunque questo problema, come conferma Mirko Petracci che gestisce ad Ascoli la pizzeria La Scaletta. "Diciamo che il problema c’è, ma è limitato in particolar modo al sabato sera quando la richiesta è molto alta e se c’è una prenotazione per un tavolo, magari anche numeroso, con gli ospiti che non si presentano, questo ci mette in difficoltà, arrecando anche un danno economico importante" spiega Petracci. Durante la settimana il problema è meno accentuato, specie se si gestisce un locale in grado di accogliere parecchi clienti contemporaneamente. "Certo, se uno ha un locale non tanto grande, il mancato arrivo di chi ha prenotato può rappresentare un problema, ancora maggiore nei pre festivi. Diciamo che la spesa media per una cena in pizzeria non supera i 27 euro, quindi possiamo anche parlare di un rischio, se vogliamo, limitato. Fino ad un certo punto però – puntualizza Petracci –, perché se a saltare senza preavviso è una tavolata di 20 o più persone per la pizzeria il problema è evidentemente rilevante". Anche le pizzerie pensano comunque a tutelarsi. "Magari non ancora nel breve termine, ma – conclude il titolare della Scaletta – potremmo adottare anche noi il sistema di prenotazione informatizzato attraverso la garanzia della carta di credito per trattenere eventualmente una somma a copertura del mancato introito".

p. erc.