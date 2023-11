Di Saverio tra i migliori ricercatori al mondo. L’incoronazione dall’Università di Stanford

Il direttore della Chirurgia Generale dell’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto, dottor Salomone Di Saverio, anche quest’anno figura tra i migliori ricercatori al mondo. Il 4 ottobre, l’Università di Stanford ha pubblicato l’aggiornamento della ’World’s Top Scientists’, la prestigiosa classifica dei ricercatori che si distinguono a livello mondiale per autorevolezza scientifica. Nella classifica riferita al 2022, vi sono 153 chirurghi Italiani e Di Saverio è al 6° posto, dopo nomi autorevoli che operano presso strutture sanitarie di dimensioni maggiori e con vocazione universitaria o di ricerca. Nella graduatoria basata sull’intera carriera dei ricercatori, ove si trovano 68 chirurghi italiani, Di Saverio si è posto al 16°posto, poco sotto al professor Antonio Daniele Pinna, maestro di Di Saverio per tutto il periodo in cui ha operato nel Policlinico S. Orsola di Bologna. "Sono soddisfatto di essere entrato in questa prestigiosa graduatoria per il secondo anno consecutivo – commenta il dottor Di Saverio – Si tratta del risultato di anni di esperienza all’estero (Sudafrica, Bristol, Cambridge) e in altre aziende italiane e dell’impegno profuso da quando sono all’Ast di Ascoli". "Il riconoscimento internazionale, frutto della qualità e della quantità dell’attività di ricerca svolta dal dottor Di Saverio e dalla sua equipe - afferma il direttore generale Nicoletta Natalini – porta alla ribalta tutta l’Ast di Ascoli".

Marcello Iezzi