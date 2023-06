Di scena il primo torneo dell’amicizia

Iniziato il ‘I Torneo dell’Amicizia’ riservato ai nati dal 2012 al 2015, sui campi interni della palestra ‘Yuki Club’ a Monticelli. L’idea è partita dal vulcanico proprietario Sergio Torquati che ha coinvolto le società sportive Ascoli Calcio, Monticelli, Piazza Immacolata e Porta Romana trovando subito l’entusiasmo dei dirigenti e dei tecnici. Francesco Castelli del Monticelli, Giuseppe Cimica del Porta Romana, Ettore Fioravanti del Piazza Immacolata e Remo Orsini dell’Ascoli Calcio, dopo una riunione da ‘Tirabbesciò’ hanno assicurato la partecipazione delle rispettive squadre. "Sono stati incontri tra piccoli calciatori ascolani – ha sottolineato Sergio Torquati – con lo scopo di farli sfidare amichevolmente, tre contro tre, in un clima di amicizia e solidarietà, necessario in un ambiente sempre più intriso da troppa rivalità ed eccessivo agonismo". Il torneo si concluderà venerdì 23 giugno, "con terzo tempo conviviale e verrà poi ripetuto nel corso della pausa natalizia dei campionati, con altre categorie di ragazzi. Ci saranno premi per tutti".

v. r.