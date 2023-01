Di Silverio: "Diminuiti i consumi di frutta e verdura"

L’aumento dei prezzi riguarda anche frutta e verdura. E sempre più piceni fanno a meno di comprarla. A spiegare i rincari e il calo dei consumi è il Centro Agroalimentare di San Benedetto, unico centro nelle Marche che rifornisce di frutta e verdura i mercati, i negozi e i supermercati della provincia. "Rispetto soltanto ad un mese fa – spiega il vice presidente del centro agroalimentare Corrado Di Silverio – abbiamo registrato un aumento dei prezzi del 4 per cento sia per la frutta che per la verdura, e un aumento tra il 18 e 21 percento rispetto all’anno scorso. Questo aumento è dovuto al fatto che si sono alzati non tanto il prezzo del semino per fare la lattuga o farla crescere ma tutti i costi di produzione, dalla cassetta stessa che è aumentata del 20 percento, ai concimi, al gasolio per i mezzi agricoli, poi c’è tutta la parte della logistica, i costi per il trasporto, il gasolio per il trasporto. Questa situazione al consumatore finale è meno visibile di quanto immaginiamo, in realtà, perché non tutti questi aumenti vengono riportati sul consumatore finale".

In sostanza gli aumenti su frutta e verdura sono meno considerevoli di quanto dovrebbero essere stando al rialzo dei prezzi su produzione e logistica. "Applicare il reale aumento – prosegue Di Silverio – porterebbe il prodotto fuori prezzo, in realtà si sta lavorando al ribasso per mantenere la produzione e portarla sui banchi". Si lavora, quindi, con una marginalità inferiore. Risultato? Il guadagno quasi si azzera. "Un esempio? I clementini calibro 2 li acquistiamo a una novantina di centesimi al chilo e li rivendiamo a 1,10 euro. Nei negozi lo troverete – spiega ancora il vice presidente del centro agroalimentare – a 1,65 euro circa. Che poi lo stesso negoziante ha costi da sostenere che non si vedono. Pensate al guantino, alla bustina. Il prezzo esposto poi è già comprensivo di iva". Qual è la richiesta nella nostra zona? "Abbiamo una elevata richiesta di un prodotto di qualità, in altre zone d’Italia si commercia un prodotto buono ma che non si presenta in maniera impeccabile. Qui da noi, poi, si è anche abituati a comprare lo stretto necessario, più a sud acquistano grandi quantità". Un cittadino per risparmiare cosa dovrebbe fare? Cambiare abitudini. "Dovrebbe – conclude Di Silverio – acquistare prodotti a chilometri zero, che non hanno fatto il giro del mondo per arrivare da noi. E’ un momento anche preoccupante. Rischiamo di impoverire il tessuto agricolo della nostra zona".

s. v.