Diabete, focus prevenzione. Controlli gratis in piazza

Screening gratuito del diabete e della pressione arteriosa, domenica, dalle 9 alle 13, in piazza Arringo, in occasione della Giornata mondiale del diabete che si celebra in tutto il mondo il 14 novembre. I temi di quest’anno sono l’accesso alle cure per tutti e la prevenzione del diabete tipo 2, quello più diffuso, che riguarda circa il 90% della popolazione diabetica. L’evento, rivolto alla popolazione, è organizzato dall’associazione diabetici ascolana in collaborazione con l’ Azienda sanitaria territoriale di Ascoli e la Croce verde, ed è patrocinato dal Comune di Ascoli e dalla Federazione delle associazioni tutela diabetici delle Marche. "Il mancato accesso alle cure allontana da una vita libera milioni di persone con diabete. Attenzione, informazione e supporto devono diventare impegno etico per tutti – dice il direttore dell’Ast di Ascoli, Nicoletta Natalini –. I dati dell’International diabetes federation sulla diffusione del diabete nel mondo sono allarmanti e devono richiamare l’attenzione di tutti verso la prevenzione e la cura adeguata di questa patologia. Nel 2021 si contavano 537 milioni di persone con diabete nel mondo: il 10,5% della popolazione adulta mondiale (20-79 anni) ha il diabete e quasi la metà ignora di averlo". "Nelle Marche, nel 2022, circa 85.000 persone erano affette da diabete mellito – continua Rosa Anna Rabini, direttore della Uoc malattie metaboliche e diabetologia dell’Ast di Ascoli – con una prevalenza di malattia del 5.98%, che sale al 6.26% nel Piceno e fino al 10% in alcuni comuni della fascia montana, caratterizzati da una età media della popolazione più avanzata. Questo ci indica come la prevenzione debba essere sempre più centrale". Lorenza Cappelli