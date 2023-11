Diabete, quando la prevenzione è fondamentale

Caro Erri,

siamo già usciti sul giornale con le iniziative dell’Ast ascolana (non più Asl ormai da qualche anno). Le riporto un breve sunto: domani dalle 9 alle 13 in piazza Arringo ci sarà lo screening gratuito per tutti a cura di Associazione Diabetici Ascolana, Ast, Croce Verde, Comune di Ascoli e Federazione regionale delle associazioni tutela diabetici. Un’iniziativa, insomma, ampia e condivisa da molti addetti ai lavori oltre che dalle istituzioni, sintomo proprio della sensibilità da lei giustamente invocata per questa problematica. In proposito la dottoressa Rosa Anna Rabini, direttore di Malattie Metaboliche e Diabetologia di Ast Ascoli, ha fatto sapere che "Nelle Marche nel 2022 circa 85.000 persone erano affette da diabete mellito con una prevalenza di malattia del 5,98%, che però sale al 6,26% nel piceno e fino al 10% in alcuni comuni della fascia montana, caratterizzati da una età media della popolazione più avanzata". "Questo – ha poi aggiunto la dottoressa confermando quanto da lei sostenuto - ci indica come la prevenzione debba essere sempre più centrale nell’affrontare il problema diabete, puntando su corretta alimentazione, maggiore attività fisica e diagnosi precoce in particolare delle alterazioni metaboliche che predispongono a questa malattia".