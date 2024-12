Diabetologia, donato un lettino

Un nuovo lettino a sollevamento motorizzato per le medicazioni è stato donato, e consegnato all’ambulatorio per la cura del piede diabetico dell’unità operativa complessa di malattie metaboliche e diabetologia dell’Azienda sanitaria territoriale, da parte del Rotary di Ascoli. La consegna è avvenuta per mano del presidente del Club, Massimo Colletta, alla presenza del direttore generale dell’Ast di Ascoli, Nicoletta Natalini, del direttore del reparto Rosa Anna Rabini, e del sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti. L’ambulatorio, con sede all’ospedale ‘Mazzoni’, ogni anno assiste circa 400 pazienti per un totale di 4.300 prestazioni e con una media, attualmente, di circa 360 medicazioni al mese che vengono effettuate, non solo su pazienti affetti da diabete, ma anche su persone con ulcere degli arti inferiori di origine non diabetica, bensì vascolare. "La donazione del lettino – spiega il direttore dell’Uoc di malattie metaboliche e diabetologia dell’Ast di Ascoli, Rosa Anna Rabini - permetterà di aprire una terza postazione per la cura del piede diabetico, necessaria in quanto le medicazioni effettuate sono aumentate nell’ultimo anno del 24%, che permetterà di rispondere maggiormente ai bisogni crescenti della popolazione che si rivolge alla nostra unità operativa, anche da fuori provincia e da fuori regione". "E’ un gesto di grande valore simbolico che il Rotary vuole offrire come riconoscimento e sostegno del faticoso lavoro che tutti i sanitari dell’ospedale ‘Mazzoni’ dedicano ogni giorno all’assistenza dei pazienti, specie di quelli cronici e fragili che hanno bisogno di particolari cure e risorse" spiega il presidente del Club ascolano, Massimo Colletta.