Diamanti a tavola: laboratori, degustazioni e anche escursioni

‘Diamanti a Tavola’, oggi e domani si replica. Si parte alle 10 con il mercatino dei prodotti tipici e dei tartufi e l’apertura degli stand degustazione. Alle 11 convegno nei locali ex Collegiata sul tema ‘Uomini e animali selvatici, conoscere, rispettare e convivere’; alle 12 saranno aperte le osterie, ma soprattutto la degustazione guidata al tartufo bianco pregiato dei Sibillini con lo chef Davide Camaioni al palatuber, che sarà ad Amandola anche domani. Alle 16,30 laboratorio didattico per bambini con rapaci e rettili e altre specie animali per imparare a rispettarli, in serata concerto con ‘Più che Cremonini’ tributo a Cesare Cremonini e musica live fino a notte. Domani alle 8,30 escursione fuoriporta del Cai (info 329-4312351), escursione guidata con i cavatori alla caccia dei tartufi (info 333-5278275), trekking urbano con mountain bike (0736-84073).