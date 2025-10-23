’Diamo ascolto alla tua voce’: un camper per le sfide del sociale

Divulgare buone pratiche nel campo delle problematiche sociali, promuovere comportamenti responsabili e stili di vita sani tra i giovani, aumentare la consapevolezza sui rischi del consumo eccessivo di alcol e droghe, prevenire atti di bullismo e rischi legati alla ludopatia precoce. Sono le missioni di ‘Came on-Diamo ascolto alla tua voce’, il progetto presentato nella Bottega del Terzo Settore di Ascoli e organizzato dall’associazione ‘La Casa di Asterione’ in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Ast 5 e gli Ambiti Territoriali Sociali 21, 22, 23 e 24. Le attività saranno sviluppate in maniera innovativa attraverso il tour di un Camper itinerante, il cui viaggio inizierà il 23 ottobre e durerà circa un anno. Le varie tappe del Camper costituiranno una sorta di ‘teatro laboratorio’, che farà sosta nei luoghi di aggregazione in cui le giovani generazioni si ritrovano abitualmente. Per il momento, sono previste due tappe ad Ascoli, due a San Benedetto, una ad Amandola e una a Spinetoli.

"Il Camper di ‘Came on’ sarà una piccola casa riservata all’ascolto delle problematiche dei ragazzi – hanno spiegato Camilla Paoletti, Davide Calvaresi e Daniele Cannella (‘La Casa di Asterione’) – che saranno anche coinvolti in una performance teatrale. Vogliamo renderli consapevoli delle proprie scelte, per far emergere dei contenuti che poi saranno raffigurati in un murales".

"Con questa iniziativa – ha dichiarato Fabiana Faiella (facente funzione Uoc Dipartimento Dipendenze Patologiche AST Ascoli, in rappresentanza del Dipartimento) – vogliamo creare spazi di narrazione per i giovani, in modo da dare sfogo alla loro libertà di espressione. Abbiamo l’obiettivo di far riappropriare i giovani di un’autentica vita vissuta". "Siamo di fronte ad un momento storico – ha affermato Maria Simona Marconi (coordinatrice Ats 21) – che ci richiede di attuare nuove politiche di prevenzione dei problemi sociali. Per fare ciò, è necessario raggiungere i giovani non solo all’interno delle scuole, ma anche nei luoghi di incontro spontaneo".

"Il progetto – ha detto Domenico Fanesi (coordinatore ATS 22) – è orientato a favorire l’incontro con i giovani, per farli essere protagonisti della nostra società". Infine, queste le parole di Antonello Maraldo (direttore dell’Ast Ascoli): "Avendo tre figlie, osservo tutti i giorni il mondo giovanile. La simmetria tra adulti e giovani è fondamentale, per comprendersi reciprocamente. I giovani devono vincere lo scetticismo verso gli adulti, per confidare a loro le proprie preoccupazioni".

Giuliano Centinaro