‘Diastasi addominale’. Seminario informativo rivolto alla popolazione

Un seminario informativo ad ingresso libero rivolto alla popolazione della media Valtenna. Si terrà oggi con inizio alle 21 nella sala John Lennon di Grottazzolina l’incontro dal titolo ‘Diastasi addominale: non solo donna e non solo estetica’. Durante la serata si affronterà la tematica della diastasi addominale definendone le caratteristiche anatomiche e sintomatologiche, le cause, le possibili complicanze, nonché le proposte di intervento. La diastasi addominale è l’allontanamento dei retti dell’addome, una situazione che può verificarsi nelle donne a seguito di una gravidanza, ma è una patologia che può riguardare indistintamente i due sessi in situazioni di obesità. L’evento organizzato dallo studio ‘Riabilita’ ospiterà Cristiano Bei, fisioterapista e proprietario dello studio, Marina Matteucci, fisioterapista e Federica Calcagnoli, biologa nutrizionista.