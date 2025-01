Diavoli Verde Rosa, vent’anni di festival

Ha colpito ancora, per il ventesimo anno, la magia del Festival Internazionale del Pattinaggio Artistico, organizzato dalla Diavoli Verde Rosa di San Benedetto con il patrocinio dell’amministrazione comunale, andato in scena domenica al PalaSpeca in uno scintillio di pailettes e originali coreografie. Presentato da Luca Sestili, ha preso il via con una toccante coreografia, dal titolo ’Imagine – give peace a Chance’, sul tema del ruolo dello sport per la pace ha stregato il pubblico, numerosissimo. In pista Kevin Bovara (Campione Italiano e argento alla Coppa Europa 2024), la coppia formata da Caterina Artoni e Raoul Allegranti (vicecampioni del Mondo 2023/2024), Micol Mills e Tommaso Cortini (vicecampioni del Mondo 2024) e Alessandro Fratalocchi (pluricampione Europeo) in coppia con Cecilia Pizzagalli performer della compagnia Foco Loco specilizzata in spettacoli con il fuoco. Presenti anche società di Marche, Umbria e Abruzzo. In occasione del ventennale proiettato un video dedicato ai fondatori, Lino Laghi e Rosa Bovara, due grandi dirigenti che vollero organizzare il festival. C’è stato anche il momento della cartolina ex-atleta, sorteggiata, quella di Stefano Pierantozzi, a cui è stata consegnata la T-shirt commemorativa dell’evento. Grande attenzione anche per l’esibizione di Gaia Mora, la mascotte della DVR: sette anni, è l’atleta più piccola del gruppo agonistico, ha sostituito Harry Foschi, con i suoi quasi 96 anni il pattinatore più longevo al mondo, che a causa di un infortunio domestico non ha potuto partecipare. E’ stata proprio Gaia, a soffiare sulle venti candeline del festival, mentre tutto il pubblico cantava Happy Birthday. L’assessore allo sport Cinzia Campanelli e il presidente regionale Coni Fabio Luna hanno elogiato la Diavoli Verde Rosa per aver fatto crescere questa manifestazione. "Alta la qualità dello spettacolo offerto anche dalle società ospiti: Diavoli Rosso Blu, Marca Skating, Cento Roller, Skating Club Ponte San Giovanni, Sincroabruzzo", ha detto l’allenatore e direttore artistico Ivan Bovara. La presidente Anna Maria Laghi ha ringraziato il comune ma anche atleti e genitori.

Stefania Mezzina