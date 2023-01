Didattica e futuro alla Don Giussani

Oggi alle 17 nella sala dell’Isc Don Giussani, in via dei Narcisi ad Ascoli, si svolgerà l’incontro sul tema ’La scuola guida il futuro - La didattica digitale per un nuovo modello educativo’. Saranno presenti il sindaco Marco Fioravanti, il senatore Guido Castelli, l’onorevole Giorgia Latini e l’assessore all’Istruzione Donatella Ferretti. Interverranno il professor Emanuele Frontoni ordinario, Università degli Studi di Macerata e il dottor Gianluca Antoni, psicologo psicoterapeuta scrittore, esperto di orientamento.