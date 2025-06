Dieci agenti per aiutare il commissariato

Rinforzi per la polizia della Riviera. Il segretario generale provinciale del Siulp, sindacato di polizia, di Ascoli Piceno, Benedetto Fanesi, esprime piena soddisfazione per la notizia ufficiale del potenziamento dell’organico del commissariato di San Benedetto, che a luglio sarà integrato in maniera strutturata di ben 10 operatori del ruolo agenti e assistenti ed inoltre, come avviene ormai da qualche anno, dell’aggregazione temporanea di 15 operatori di polizia per le esigenze operative connesse alla stagione estiva. "Un segnale importante delle istituzioni, che garantirà di certo migliori standard di sicurezza sia reale sia percepita per la comunità della riviera e maggiori tutele per i poliziotti – scrive in una nota il segretario Fanesi –. Il primo fondamentale passo verso la definizione del processo già avviato di elevazione del commissariato a rango Dirigenziale che comporterà di conseguenza un ulteriore aumento di personale, di risorse e mezzi da destinare all’attività di prevenzione generale, controllo del territorio, info investigativa e per i vari servizi di front office che vanno offerti al cittadino".

"Non possiamo farci sfuggire l’occasione di elevare la sicurezza e la qualità della vita dei nostri territori, pertanto ora il focus va necessariamente orientato sulla definizione dell’iter per l’elevazione del commissariato a posto funzione di livello Dirigenziale e alla costruzione della nuova sede che fornirà ambienti moderni con strumenti innovativi a disposizione della cittadinanza e uffici decorosi per i colleghi". La segreteria provinciale Siulp di Ascoli Piceno, nel corso degli anni, ha ripetutamente avvertito, attraverso interlocuzioni istituzionali e comunicazioni pubbliche, della situazione emergenziale di ordine e sicurezza pubblica presente sulla riviera Picena. Pressioni che si sono accentuate nei periodi in cui sono avvenuti gravissimi episodi di illegalità e che hanno accelerato l’iter per il riconoscimento del commissariato di primo livello, annunciato anche dal ministro Matteo Piantedosi. A dare una spallata alle eventuali resistenze è stato il ministro degli Interni Matteo Piantedosi dopo il grave evento accaduto nella notte dell’8 febbraio scorso quando un cittadino del Gambia aggredì tre poliziotti nel commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto, staccando con un morso la falange distale del dito indice all’assistente capo coordinatore di polizia Magdalena Fioretti. Un evento che destò viva impressione in tutto il territorio nazionale per la sua ferocia. Accadimento poi amplificato per la risonanza nazionale, dall’omicidio di Amir Bhenkarbush, 24enne d’origini nord africane che risiedeva a Giulianova, ferito mortalmente con una coltellata sul lungomare di San Benedetto.

Marcello Iezzi