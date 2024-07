Dieci anni del ’17 festival’. Sul palco Brunori Sas

Nel giro di poco tempo è diventato uno degli eventi di punta per l’estate marchigiana. Si tratta del ’17 Festival’, la rassegna che quest’anno festeggia il proprio decennale, con l’edizione 2024 in programma l’8 e il 9 luglio all’Anfiteatro delle Fonti di Ripatransone. Organizzata dall’

omonima associazione cultuale, la kermesse sarà impreziosita dalla presenza di tanti ospiti: su tutti, nella prima serata salirà sul palco anche Brunori Sas. Resta sempre lo stesso, però, lo spirito che anima il festival: l’obiettivo è infatti sensibilizzare sulle malattie del sangue e raccogliere fondi per la ricerca e la lotta contro la leucemia e i linfomi. In memoria di Marzia, scomparsa nel 2011, la manifestazione pensata ed ideata da Massimo Croci, si è trasformata presto in uno dei festival più importanti del Centro Italia, con l’obiettivo di trasformare il dolore straziante in azione e passione attraverso la musica, la cultura e l’arte.

Grazie alla partecipazione di numerosi artisti e al sostegno di sponsor e pubbliche amministrazioni, il festival ha contribuito a importanti progetti di sostegno all’Ospedale Mazzoni di Ascoli, tra cui la ristrutturazione del reparto di ematologia e l’acquisto di apparecchiature per il laboratorio molecolare. La decima edizione del festival, come detto, farà tappa a Ripatransone, con un parterre di ospiti decisamente d’eccezione.

Nella serata di lunedì, 8 luglio, dalle 21 sarà protagonista il cantautore cosentino Brunori Sas, che è stata la sorpresa dell’ultimo minuto che gli organizzatori hanno voluto regalare al pubblico. Sul palco anche la band ‘I hate my village’, un collettivo che nasce dalla fusione tra musicisti e cantanti di alcune delle band che hanno rivoluzionato il mondo Indie: Alberto Ferrari (voce dei Verdena), Adriano Viterbini (fondatore dei ‘Bud Spencer Blues Explosion’), Fabio Rodanini (chitarrista degli Afterhours) e Marco Fasolo (frontman dei ‘Jennifer Gentle’). A seguire spazio ad Appino, voce e fondatore dei Zen Circus. Nella seconda serata, martedì 9 luglio, sempre alle 21, si comincerà con J-And, per proseguire con Nello Taver e Mecna. I biglietti sono già in vendita sul portale Ciaotickets. Matteo Porfiri