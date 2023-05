Dieci vigili urbani in più per gestire la movida

La movida estiva, molto probabilmente, non verrà gestita tramite un’ordinanza sindacale. È questo l’indirizzo che si sarebbe fatto strada all’interno dell’amministrazione comunale, chiamata a mettere in campo gli atti per far rispettare le regole comunali nel corso della bella stagione. Scaduta da pochi giorni l’ordinanza ideata per i ponti di Pasqua, pasquetta e Primo maggio, il vertice di Viale De Gasperi sembra intenzionato ad accantonare definitivamente questo strumento, per dare maggiore importanza al controllo a tappeto su tutto il territorio. In questo modo, si verrebbe a rompere lo schema dello scorso anno, quando la giunta emanò un’ordinanza in primavera e poi una seconda, valida da giugno a settembre, che rispetto alla precedente permetteva agli esercenti di rimanere aperti per un’ora in più. Nello specifico, si dispose che i locali sarebbero rimasti aperti fino alle 3 del mattino, mentre quelli con licenza di pubblico spettacolo fino alle 5. E fino a poche settimane fa sembrava che il comune volesse perpetuare questo modello, mentre ora questa soluzione sarebbe stata messa da parte. Nessuna ordinanza specifica, inoltre, verrebbe emanata per l’asporto e il consumo di bevande alcoliche in pubblico nelle ore notturne, pratiche vietate dalle disposizioni rimaste in vigore fino alla scorsa settimana. Insomma, c’è da aspettarsi una sorta di ‘deregulation’ nel periodo estivo? La realtà è un po’ diversa. Il comune non intende fare sconti ai locali di San Benedetto, ma mirerebbe a controllarli non con un’ordinanza, bensì con il diretto e assiduo controllo delle forze dell’ordine e della Polizia municipale.

Proprio in tal senso, il comune dovrebbe assumere 10 nuovi vigili a tempo determinato, e nel frattempo il sindaco Spazzafumo cercherebbe di concordare con la Questura un numero congruo di agenti in più per i tre mesi di solleone. L’idea, insomma, è di monitorare la città per assicurare che le norme su alcol, apertura e decibel vengano rispettate dalle attività. Passata l’estate, quindi, si procederà a definire ed approvare il regolamento per la gestione della movida, uno strumento che conterrà regole valide nei diversi periodi dell’anno, in sostituzione delle solite ordinanze. Inizialmente il vertice comunale aveva in mente di chiudere questa pratica per l’estate, ma questo non è stato possibile perché i tecnici del settore urbanistica, nelle ultime settimane, hanno dovuto aiutare i colleghi dei lavori pubblici per la stesura del progetto definitivo-esecutivo del Ballarin. Per lo stesso motivo, tra l’altro, è slittata a settembre anche l’approvazione del nuovo regolamento per l’occupazione di suolo pubblico, inizialmente atteso per fine giugno. In questo caso, il comune ripartirà dalla bozza scritta dalla precedente amministrazione, aumentando solo la soglia massima delle superfici occupabili.

Giuseppe Di Marco