Dietro le quinte, atto primo Alla scoperta del Ventidio

‘Dietro le quinte – atto primo’, il Ventidio Basso si mette a nudo per la città. È andata in scena ieri la giornata dedicata alle visite guidate allestite dal gruppo giovani del Fai di Ascoli per svelare tutto il mondo presente dietro le quinte di uno dei teatri più storici della regione. Sartoria, sale prova di danza e per strumenti, nonché il famoso camerino numero uno. I visitatori hanno avuto modo di salire anche sul palco centrale, per poi accedere alla famosa buca, scendere in platea e dirigersi nel foyer. "Il teatro è un luogo di vita, verità e sentimenti – commenta Alessandra Stipa, presidente del Fai Marche –. Rappresenta scorci di vita quotidiana. Portare i ragazzi a visitarlo e abituarli al controllo delle emozioni. Questo è il fattore fondamentale in un’epoca come la nostra. Il teatro è il luogo dove mettersi a contatto con le realtà della vita trasfigurate naturalmente in spettacolo. Stiamo già lavorando alle prossime giornate Fai di Primavera. Abbiamo fatto una lunga ricerca perché Ascoli sta attraversando un momento di grande fervore. Non vi posso svelare troppo, ma abbiamo pensato a dei luoghi inediti da visitare. Tutti diversi e legati tra loro da un elemento comune che li farà rivivere insieme".

Nel corso della mattinata e nel pomeriggio si sono susseguite ogni 20’ le visite guidate allestite dai giovani volontari del Fai. "Con questo progetto abbiamo voluto creare questo evento, frutto di mesi condivisi in sinergia con l’amministrazione comunale e l’istituto musicale Spontini – commenta invece il capogruppo Gino Petronio –. Siamo andati a cercare un qualcosa che non sia visibile nel quotidiano andando oltre e rendendo fruibile al visitatore tutto ciò che solitamente non si vede. Abbiamo aperto il famoso mondo che esiste dietro le quinte del nostro teatro. Il particolare che poi rende speciale tutto ciò a cui assistiamo nella messa in scena degli spettacoli".

mas.mar.