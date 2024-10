Dietrofront di Pasquali e De Renzis

"Io e Martina De Renzis rientriamo in maggioranza. In questi giorni ci siamo confrontati con assessori dell’amministrazione comunale e capigruppo, e in quell’occasione abbiamo condiviso la decisione di portare avanti dei progetti che stavano finendo nel dimenticatoio, con lo scopo di portare avanti progetti determinanti per la città". È con queste parole che Umberto Pasquali, nel consiglio comunale andato in scena ieri sera, ha siglato l’ultimo capitolo della crisi di maggioranza aperta il mese scorso, con la fuoriuscita dalla squadra di governo assieme alla De Renzis. Una mossa che era stata anticipata, nell’ultima assise, dalla famigerata "apertura di credito" con cui lo stesso Pasquali aveva votato favorevolmente alle variazioni di bilancio, ma poi si era astenuto sul bilancio consolidato. Per una riconciliazione, dopo la revoca delle deleghe a Bruno Gabrielli, sarebbe stata necessario un rimpasto di giunta, oppure la nomina di un assessore all’urbanistica che andasse bene al consigliere dissidente ma anche a Libera, lista di provenienza di Gabrielli. In consiglio, però, Pasquali faceva riferimento soprattutto ai lavori da portare avanti: a margine delle sedute in emiciclo, il consigliere citava il terzo braccio del porto, il futuro dell’area Brancadoro, la gestione degli impianti sportivi e molto altro.

Nel frattempo, per l’urbanistica, si ipotizzava il nome di Giuseppe Fiscaletti, tecnico di comprovata esperienza ed ex dirigente comunale. Per l’ingegnere, però, accettare una nomina del genere sarebbe stata impossibile a meno che tale scelta non fosse stata condivisa dall’intero consiglio. A questo punto quindi è intervenuta la minoranza, con il blocco di destra che ha sollevato perplessità su una nomina del genere. Pasquali quindi ha fatto capire che una collaborazione del comune con Fiscaletti, anche al di là dell’assessorato, sarebbe stato un passo positivo per il futuro della riviera. E ora questo passo è stato fatto: proprio ieri, il comune ha autorizzato l’ingegnere "a svolgere il servizio di volontariato civico di supporto presso l’area gestione del territorio in accordo con il dirigente, quale referente" in virtù del Regolamento comunale per l’utilizzo di volontari civici. Tale dispositivo infatti sostiene che "il volontariato individuale viene definito come quell’insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini a favore di singole persone o nuclei e gruppi, anche ad integrazione del servizio già svolto dai dipendenti comunali". L’attività di volontariato quindi sarà svolta da Fiscaletti fino al 31 ottobre 2025.

Giuseppe Di Marco