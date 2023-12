Dietrofront sul distretto sanitario di piazza Nardone: il presidio, salvo imprevisti, rimarrà nell’attuale sede. L’Ast sta perfezionando l’accordo per far sì che i servizi non vengano trasferiti dal centro di San Benedetto, nel nucleo che per anni ha rappresentato un punto di riferimento per la cittadinanza rivierasca. Mesi fa era stata ventilata l’ipotesi di un trasloco a Grottammare, ma ora è pressoché sicuro che l’iniziativa sia tramontata. Ad inizio agosto infatti era stata avviata una procedura per individuare un nuovo immobile, visto che il contratto di affitto in piazza Nardone era scaduto. L’indagine esplorativa però non andava a buon fine. Alla manifestazione d’interesse, infatti, avevano risposto due privati, che avevano proposto altrettante location: una di queste, però, veniva subito scartata in quanto non idonea, mentre la seconda non poteva essere utilizzata perché l’edificio risultava ancora in costruzione. Occorre tenere presente che in piazza Nardone, ad oggi, sono presenti servizi fondamentali come il coordinamento screening e il centro epidemiologico, il comparto Igiene e Sanità Pubblica, il servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, nonché il servizio Veterinari. Il dipartimento, insomma, richiede di essere ubicato in un luogo moderno ed idoneo allo svolgimento delle tante attività inserite. La sede, come da determina, deve trovarsi a San Benedetto o in un comune limitrofo, come Grottammare, Acquaviva o Monteprandone. Con le ricerche precedenti, inoltre, erano state dettate delle precise caratteristiche a cui l’immobile in questione avrebbe dovuto attenersi. Oltre ad essere facilmente raggiungibile dalla viabilità principale o tramite mezzi pubblici, l’edificio avrebbe dovuto avere a disposizione parcheggi pubblici nelle vicinanze. Per la sede del dipartimento, in più, era stata calcolata una superficie utile lorda compresa fra 1.500 e 2mila metri quadri, e comunque non oltre i 3.500 metri quadri. A piazza Nardone, quindi, il dipartimento dovrebbe rimanere per altri sei anni, prorogabili per altri sei.

Giuseppe Di Marco