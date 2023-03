"Difendiamo il Conservatorio Pergolesi e la sua sede"

Caro lettore, quello che è certo è che il Conservatorio di Fermo va custodito come un tesoro, va accompagnato con attenzione, va valorizzato e sostenuto. È una realtà sempre pronta ad offrire musicisti e bellezza, a dare impulso all’economia cittadina ospitando giovani provenienti anche da fuori Italia. E poi, i maestri, gli insegnanti, tutti quelli che ci lavorano e che sanno davvero fare i conti con le emozioni. Di certo gli edifici in centro storico sono sempre problematici, vanno curati, hanno problemi di parcheggio, ma realtà culturali storiche e significative come il Pergolesi devono restare nel cuore della città, costituiscono la vitalità di Fermo, sono linfa per un tessuto economico e sociale. Guai se venisse a mancare, perderemmo parte della nostra storia e una fetta significativa della nostra anima migliore. I disagi di questi tempi hanno responsabilità e colpe, le istituzioni dimostrano vicinanza e si dicono pronte a iniziative comuni. Può essere utile un tavolo di discussione comune, perché non ci si dimentichi mai che Fermo ha uno dei conservatori più antichi e importanti non solo delle Marche, realtà a cui guardano musicisti di grande valore, fucina di talenti e garanzia di futuro, per una civiltà che senza cultura non può vivere.