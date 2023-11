Difesa dell’ambiente, i detenuti si prendono cura del verde

Anche i detenuti del carcere di Marino del Tronto sono sensibili alla difesa dell’ambiente. Lo testimonia l’iniziativa andata in scena la scorsa settimana in concomitanza con la presentazione del libro scritto dal sindaco di Ascoli Marco Fioravanti "Noi siamo l’ambiente" "un manifesto politico incentrato su una nuova visione dell’ambiente che propone un cambiamento culturale, in termini di consapevolezza e responsabilizzazione, fondamentale alla piena realizzazione della transizione ecologica in atto" come recita il testo del sindaco. Alcuni detenuti, accompagnati da agenti della polizia penitenziaria, si sono presi cura del verde, dando dunque un contributo fattivo alla causa. Lo spazio a cui si sono dedicati è quello dei giardini in via dei Ciliegi al Marino. Si tratta di un altro esempio di interazione tra una struttura detentiva e la città, a testimonianza che attraverso programmi adeguati anche chi sta scontando una pena può e deve avere la possibilità di rendersi utili alla comunità. Iniziative del genere saranno intraprese anche in futuro.