"Difesa dell’ambiente, siamo in prima linea"

La comandante della capitaneria di porto di San Benedetto Alessandra di Maglio a fine anno ha tracciato il bilancio dell’attività condotta dal personale della locale Guardia costiera nell’arco del 2023.

"La costa Picena è un territorio di riferimento per molti aspetti connessi agli usi civili e produttivi del mare – ha affermato Di Maglio – Un territorio che negli ultimi anni non si è accontentato; anzi, è cresciuto di pari passo con la sua comunità marinara e marittima. Un territorio in cui si innesta il presidio di sicurezza e legalità garantito dalla Guardia Costiera picena".

Sul fronte dei servizi di prevenzione, attivi h 24, la Di Maglio ha aggiunto: "Monitoriamo, dal mare e dalla nostra sala operativa, ciò che accade nelle nostre acque, per evitare incidenti ed inquinamenti, preservando sia l’uomo che l’ecosistema. E’ proprio all’interno di questa cornice che nel corso del 2023 sono state testate le capacità di risposta in situazioni complesse, anche con emergenze diverse da fronteggiare contemporaneamente".

Sul fronte pesca, poi, non è mancato il solito impegno comunicativo con il ceto peschereccio. Un impegno mai logoro, affiancato da una incessante attività di vigilanza in mare e lungo l’intera filiera ittica, per tutelare la risorsa e contrastare la pesca illegale. "Una filiera sostenibile garantita, per consentire alla qualità dei prodotti ittici di raggiungere inalterata la tavola dei consumatori – ha affermato Di Maglio - Il tutto, a beneficio dell’intero comparto della pesca sambenedettese, tassello storicamente e strategicamente fondamentale dell’economia del nostro Paese".

Dopo un lungo periodo di attesa di 15 anni, la marineria e non solo, ricorderà il 2023 per il dragaggio del porto di San Benedetto. Un’operazione fondamentale per la sicurezza degli operatori della pesca. Un iter amministrativo complesso eseguito in maniera green e con uno sguardo alle future sfide.

"Ancora qualche giorno ed il porto di San Benedetto tornerà ad essere funzionante, contribuendo all’attività economica della città e massimizzandone lo sviluppo – conclude la comandante Di Maglio – Grazie ad una scelta equilibrata, sostenibile e vantaggiosa, posso dire che il nostro porto tornerà ad essere operativo e competitivo nel panorama marittimo nazionale". Salvaguardia della vita umana in mare, sicurezza portuale e della navigazione, tutela dell’ambiente costiero, vigilanza sull’attività pesca, conservazione del patrimonio artistico e archeologico sommerso: questi, i risultati del 2023 che si è appena concluso.

Marcello Iezzi