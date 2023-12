Diffama il sindaco online ma arriva la sentenza. Ex consigliere multato

I commenti sui social, se offensivi, possono costare cari. Al lungo elenco delle persone condannate per tali ragioni, giovedì si è aggiunto anche Riccardo Morelli, ex consigliere comunale di Montefiore dell’Aso, condannato per diffamazione. Fra dicembre 2019 e aprile 2020 Morelli aveva pubblicato alcuni post in cui, fra l’altro, faceva riferimento a una somma di quasi un milione che il Comune aveva accantonato in via prudenziale e in merito alla quale la Corte dei Conti, al termine degli accertamenti, non ebbe nulla da eccepire.

Il sindaco Lucio Porrà fece un esposto per tutelare il Comune e la sua persona. Giovedì il giudice Bondi Ciutti ha condannato il Morelli a una multa di 1.100 euro, alle spese processuali e al risarcimento del danno rinviato in sede civile. Il pm aveva chiesto 9 mesi di reclusione. Le parti offese non hanno ritenuto di dover commentare la sentenza. Il Morelli sulla pagina dell’Osservatorio Civico di Montefiore ha affermato che ritiene la sentenza ingiusta, perché ha trascurato la valenza di critica politica delle sue affermazioni ed ha annunciato che farà ricorso in appello.