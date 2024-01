Diffamato il sindaco Falcioni. Condannati a una multa

Accogliendo le richieste della procura, il tribunale di Ascoli ha condannato a 600 euro di multa due persone accusate di aver diffamato il sindaco di Maltignano Armando Falcioni. Si tratta di un uomo di 49 anni e una donna di 53 difesi dagli avvocati Rita Occhiochiuso e Alessandro Angelozzi che avrebbero diffamato il primo cittadino di Maltignano attraverso post pubblicati su Facebook. "Come non avere l’impressione che il Municipio sia una fattoria di asini?" è una delle frasi incriminate.

Il meccanismo è stato questo: l’uomo ha mandato le sue considerazioni sull’operato del Comune di Maltignano a una serie di contatti su WhatsApp, tra i quali la donna che a sua volta li ha copiati e pubblicati sulla sua pagina Facebook. Per questo il processo riguarda entrambi. Assistito dall’avvocato Tommaso Pietropaolo, Falcioni ha sporto denuncia e si è costituito parte civile nel processo che i due imputati hanno scelto fosse celebrato con rito abbreviato.

Falcioni aveva per altro annunciato che qualsiasi fosse stata la somma di risarcimento stabilita dal giudice, l’avrebbe devoluta in beneficenza. Gli avvocati difensori dei due imputati hanno sostenuto che, magari anche sferzante, ma si è trattato comunque di una mera critica politica. Meditano ricorso in Appello.