Diffamazione alla dottoressa Capriotti e a Castelli, arriva la prescrizione per Travanti

"Non doversi procedere poiché il reato è estinto per intervenuta prescrizione". Questa la sentenza emessa dal tribunale di Ascoli nei confronti di Claudio Sesto Travanti, finito sotto processo per l’accusa di aver diffamato la dottoressa Anna Capriotti, moglie del senatore Guido Castelli. Assistita dall’avvocato Christian Schicchi la dottoressa si era costituita parte civile chiedendo come risarcimento danni la cifra simbolica di un euro. Una richiesta ben diversa da quella del marito Guido che in un altro processo per diffamazione ne ha chiesti a Travanti 100mila euro. Travanti, difeso l’avvocato Saveria Tarquini, era accusato di aver diffamato Capriotti nella veste di presidente dell’Unitalsi con frasi datate 21 luglio 2015 e 17 settembre dello stesso anno. Sul suo profilo Facebook Travanti avrebbe pubblicato post nei quali "le addebitava il trarre vantaggio economico dalla gestione dell’accoglienza extracomunitari" e "l’Unitalsi, presieduta da Capriotti, moglie del barelliere sindaco Guido Castelli fa il pieno di accoglienza degli extracomunitari in città". Per la Procura, Travanti avrebbe poi riportato la "falsa notizia" secondo la quale "l’Unitalsi avrebbe gestito la Casa di Giobbe per l’accoglienza degli extracomunitari" aggiungendo che la citata struttura non venisse destinata agli ascolani privi di un’abitazione perché "forse perché così non si guadagna un euro mentre con il businnes degli extracomunitari sì".