Diffamazione per Covid Assolta la Polisportiva

Il giudice del tribunale di Ascoli Barbara Bondi Ciutti ha assolto Giovanni Stracci finito sotto processo in qualità di rappresentante legale della società polisportiva Offida Asd. L’uomo era stato accusato di diffamazione e nei suoi confronti al termine del dibattimento la pubblica accusa aveva chiesto la condanna a quattro mesi, con la concessione delle attenuanti generiche.

I fatti oggetto del processo risalgono all’ottobre del 2020 ed in particolare un post pubblicato su Facebook nel quale la magistratura ascolana aveva ravvisato gli estremi della diffamazione nei confronti del comitato territoriale di Ascoli dell’Uisp.

Il contesto, ricordiamolo, è quello del Covid e dei suoi giorni più bui, quando la seconda ondata stava appena per affacciarsi e il lockdown necessario per debellare la prima ci aveva chiuso in casa per due mesi. C’erano dei protocolli che dovevano essere messi in atto per l’utilizzo degli impianti sportivi. Il post in questione riportava la seguente frase attribuita dalla Procura a Stracci: "Una mancanza di rispetto nei confronti dell’Offida calcio", "forse per eccessiva professionalità ma tale richiesta denota un principio di scarsa conoscenza sportiva da parte del gestore e del Comune nei confronti di due società affiliate alle proprie federazioni sportive e non ad enti di promozione sportiva".

Si discuteva della sanificazione dei locali del campo sportivo. "Verificata la mancanza di sanificazione dal 31agosto al 4 settembre 2020, si viene a lamentare la scorrettezza del comportamento tenuto dal gestore, affatto collaborativo". Frasi che il giudice Bondi Ciutti non ha ritenuto diffamatorie ed ha quindi assolto Stracci.