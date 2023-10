Diffamò Castelli, concessa a Travanti la ’non menzione’

La Corte d’Appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza di condanna emessa in primo grado dal tribunale di Ascoli a carico di Claudio Sesto Travanti ritenuto responsabile di aver diffamato Guido Castelli, ex sindaco di Ascoli e ora senatore e commissario alla ricostruzione post terremoto 2016. La Corte ha concesso a Travanti il beneficio della "non menzione", confermando quanto stabilito dal giudice Claudia Di Valerio che, concedendo a Travanti le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, lo aveva condannato a 200 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede con provvisionale di 3000 euro più la refusione spese di costituzione per 1.800 euro in favore dell’avvocato Christian Schicchi, che ha assistito Castelli che aveva chiesto un risarcimento a Travanti di 150 mila euro. Travanti, assistito dall’avvocato Saverio Tarquini, dovrà pagare anche le spese del secondo grado di giudizio. Oggetto del dibattimento era il contenuto di un post comparso sul profilo Facebook di Travanti l’1 aprile del 2019 nel quale avrebbe fatto "implicito riferimento" ad una pubblicazione effettuata il giorno precedente da Castelli sul proprio profilo Fb. Un post nel quale l’allora primo cittadino ascolano era ritratto insieme al comandante generale della Guardia di Finanza, generale Giorgio Toschi. La frase era "affabulatore senese è inutile che ti "arruffiani" con il comandante generale tanto presto ti verranno a prendere alle 5 di mattina!". Ad un commento in cui c’era scritto "a quell’ora lo vanno a prendere per andare in gita a Ripaberarda?" è seguita la risposta – sempre attribuita dalla Procura a Travanti - "al Marino del Tronto".