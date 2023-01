Differenziata a Monteprandone Attivata nuova isola ecologica

In via Miramare di Monteprandone è attiva la nuova isola ecologica Smart istallata da Comune e Picenambiente. Il nuovo sistema integra la raccolta differenziata Porta a porta 2.0 con mastelli e permetterà di mantenere alto il livello di raccolta differenziata. L’EcoIsola è completamente informatizzata e automatizzata. Per conferire è necessario identificarsi come utente Tari utilizzando la tessera sanitaria o la "Green card" rilasciata da PicenAmbiente alla consegna dei mastelli. Il sistema riconoscerà l’utente e consentirà l’apertura delle singole bocchette, dove gettare i rifiuti. Il dispositivo è in grado di ricevere separatamente alcune tipologie di rifiuto: carta e cartone, plastica e lattine, indifferenziato secco non riciclabile. Il servizio è attivo H 24. "Questo sistema ha due obiettivi, da un lato integrare la modalità di conferimento rifiuti del porta a porta 2.0 avviato da tempo con i mastelli familiari – spiega l’assessore Fernando Gabrielli – dall’altro consentire, in via sperimentale, la tracciatura e la contabilizzazione a carico di ogni utente Tari di tutti i conferimenti: indispensabile per arrivare a una tariffazione puntuale degli utenti, proporzionata ai volumi dei rifiuti conferiti". Per l’isola ecologica sono stati investiti 13.290 euro, 10mila di fondi regionali e 3.290 di fondi comunali. "Con l’isola ecologica vogliamo rispondere a specifiche esigenze di alcuni utenti che hanno difficoltà a conferire i rifiuti nelle modalità ordinarie per valide ragioni – spiega Loggi - Ad esempio, famiglie che si assentano per diversi giorni o proprietari di seconde case. Auspichiamo che si possa migliorare il metodo di raccolta differenziata e ricordiamo che è assolutamente vietato abbandonare all’esterno dell’isola ecologica qualsiasi rifiuto".

Marcello Iezzi