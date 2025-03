Differenziata, cambia il colore dei mastelli

Grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, l’istituto scolastico "G. Leopardi" e PicenAmbiente spa, in occasione della Giornata Internazionale Rifiuti Zero, in calendario il 30 marzo su iniziativa dell’ONU, gli studenti partecipano a incontri formativi e laboratori pratici sulla gestione responsabile dei rifiuti, con particolare attenzione alla sovrapproduzione tessile. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza di ridurre, riutilizzare e riciclare i materiali del settore moda. Le attività, curate da Marche Rifiuti Zero, proseguiranno fino ad aprile. Cambiamenti in vista per le famiglie. In conformità con la normativa europea il cambiamento prevede che la carta andrà conferita nel contenitore blu, mentre la plastica in quello giallo. Prossimamente, il personale della PicenAmbiente spa provvederà ad attivare la campagna informativa per facilitare la transizione. "Prestare attenzione a questa novità significa continuare a contribuire al successo della raccolta differenziata – afferma l’assessore Alessandra Biocca - Negli anni, a Grottammare, abbiamo ottenuto risultati importanti".