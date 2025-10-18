Differenziata e qr code. Anche ad Ascoli arrivano i contenitori ’intelligenti’

Incrementare, ulteriormente, la raccolta differenziata e introdurre premialità per i cittadini più virtuosi. Questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale ascolana, con una serie di interventi promossi proprio in questi giorni dall’assessorato all’ambiente guidato da Attilio Lattanzi. A partire dalle isole ecologiche nelle frazioni. "Saranno venti – spiega l’assessore - e serviranno per secco, plastica e carta. Stiamo assegnando la gara, tramite Ascoli Servizi Comunali, proprio per ottenere un miglioramento della meccanizzazione della raccolta dei rifiuti. Per quanto concerne il territorio urbano, invece, stiamo per assegnare 45 moduli: questi consentiranno di dare priorità all’indifferenziata. Con il ‘porta a porta’, d’altronde, abbiamo già raggiunto la soglia del 72 per cento. Ma vogliamo migliorarci: ci sarà un Qr code per ciascun utente, quindi chi conferisce viene tracciato. Si tratta, per la nostra città, di una svolta epocale. Partiremo, con i moduli, nei primi mesi del 2026. Anche per consentire, in questa fase, una significativa campagna di comunicazione e di informazione nei confronti delle famiglie ascolane. Per incentivare la popolazione ad un miglior conferimento dei rifiuti, inoltre, stiamo verificando la possibilità di introdurre delle premialità". Tra le varie ipotesi, c’è anche quello di un possibile sconto sulla Tari, ma per il momento non c’è nulla di definito. Nel frattempo, viene potenziato anche il servizio relativo al noleggio delle bici, molto apprezzato soprattutto dai turisti nel periodo estivo. Il Comune ha infatti acquistato anche un tandem elettrico, che sarà a disposizione in piazza Arringo. "Il mezzo potrà essere utilizzato da persone cieche o ipovedenti, ovviamente con un accompagnatore – sottolinea l’assessore Lattanzi –, per favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità visive". Infine, in giunta è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il Parco della Salute di Monticelli. "Il parco avrà un’estensione di sei ettari e si svilupperà dal campo sportivo verso sud. A breve sarà pronto il progetto esecutivo per un altro intervento assolutamente epocale per la nostra città".

Matteo Porfiri