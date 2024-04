Differenziata, nelle scuole la ’Hero box’

Marche a Rifiuti Zero, Picenambiente e l’assessore Alessandra Biocca del comune di Grottammare hanno incontrato tutti gli alunni di una scuola privata del luogo per la consegna di Hero Box, dispositivi in cartone per la raccolta differenziata di carta, plastica, indifferenziato e vetro, corredati da QR Code informativo, dispositivi creati da Picenambiente per le attività commerciali e le scuole. Nell’occasione Picenambiente ha illustrato come assemblare e utilizzare al meglio questi dispositivi per migliorare la raccolta differenziata a scuola. Marche a Rifiuti Zero ha già collaborato con Picenambiente la scorsa estate per la consegna degli Hero box presso le attività ricettive di Grottammare. L’Assessore all’ambiente Alessandra Biocca ha ricordato l’impegno del Comune per progetti di sensibilizzazione ambientale rivolti a cittadinanza e studenti. Il Comune è promotore del progetto Ambiente Bene Comune di Grottammare, nato per volontà dell’Amministrazione comunale nel 2019, Marche a

Rifiuti Zero e diversi

partner e sponsor, sull’esperienza già attiva a Cupra Marittima con il progetto Cupra per l’Ambiente e poi replicato anche a San Benedetto con

Ambiente Bene Comune di San Benedetto.