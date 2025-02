Differenziata, nuovi colori

Da oggi entrerà in vigore nel comune di Spinetoli il cambio colore per quanto riguarda la raccolta differenziata di plastica e carta. Per uniformarsi all’Europa il blu verrà utilizzato dalla carte e il giallo per la plastica. La variazione interesserà inizialmente solo le civili abitazioni, mentre tutto rimane invariato per condomini e attività commerciali. Questa mattina gli operatori di Picenambiente lasceranno a tutte le persone le istruzioni con le nuove regole e i nuovi adesivi da apporre sui mastelli per garantire il rispetto delle regole.