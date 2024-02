Differenziata, raggiunto il 73%

Castel di Lama ha raggiunto il 73% di raccolta differenziata, un valore ben superiore alla media regionale: il 16 marzo dalle 15 alle 19 un evento pubblico di Picenoambiente, durante il quale verranno spiegate le nuove modalità di conferimento e verranno distribuiti i nuovi sacchetti e gli ecocalendari. I giorni di conferimento rimarranno gli stessi: mercoledì sera per il sacchetto dell’indifferenziata e venerdì sera per il sacchetto della carta e dei multimateriali. Per gli ingombranti ci sarà sempre a disposizione il numero: 0736-818736, senza dimenticare che c’è a disposizione anche l’isola ecologica in Comune.