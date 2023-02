"Difficoltà nella cessione dei crediti" Frode milionaria, la linea difensiva

Non c’era nessuna volontà di non finire i lavori; tutto è dipeso dalla difficoltà dell’impresa a cedere i crediti a partire dal 2022, quando è cambiata la normativa, con le banche che hanno iniziato a non voler più acquisire i crediti e questo ha creato difficoltà per le domande precedenti al 2021. E’ in sintesi questa la linea difensiva assunta ieri durante gli interrogatori di garanzia dall’amministratore di condomini e dal costruttore finiti in carcere nell’ambito dell’inchiesta della Procura e della Guardia di Finanza di Ascoli riguardante crediti d’imposta incassati grazie al Bonus facciate per lavori non eseguiti. I due sono stati sentiti dal giudice Annalisa Giusti che ne aveva disposto la carcerazione a Marino del Tronto. L’avvocato Mauro Faiulli ha chiesta la revoca del provvedimento o quantomeno la concessione dei domiciliari per il costruttore; stessa richiesta la presenterà oggi l’avvocato Mauro Gionni che difende l’amministratore di condomini sambenedettese. Rinviato invece l’interrogatorio di garanzia riguardante l’architetto di Martinsicuro che si trova agli arresti domiciliari.

Nell’inchiesta è indagato anche un architetto di Ascoli sospeso dalla professione per 12 mesi. Ipotizzati, a vario titolo, i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche per circa 900.000 euro, autoriciclaggio, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indebite compensazioni. L’amministratore di condominio ha spiegato che erano stati stipulati i contratti con l’impresa e che c’era tutto l’interesse a finire i lavori, condizione indispensabile per essere pagato per le prestazioni professionali. Ha incassato per i lavori finiti in otto cantieri, ma per i lavori non finiti non ha ricevuto nulla.

"Il problema è stato che per i lavori non terminati la nuova banca ha comunicato che avrebbe acquisito il credito d’imposta solo in presenza di una certificazione di fine lavori; questo hanno fatto, convinti che all’impresa sarebbero così arrivati i fondi per completare gli interventi" spiega l’avvocato Gionni sottolineando che "c’era assolutamente la volontà di finire i lavori". "Non c’era alcuna volontà truffaldina" aggiunge l’avvocato Faiulli, legale del costruttore sambenedettese. "C’erano solo ritardi da sanare, dovuti alla mancanza di liquidità per via del fatto che le banche non hanno monetizzato quello che avevano promesso, chiedendo preventivamente la certificazione di fine lavori. Anzi ci ha rimesso soldi di tasca sua". Sugli esposti presentati da alcuni condomini l’avvocato Faiulli taglia corto dicendo "chiariremo al momento opportuno".

Peppe Ercoli