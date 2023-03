Diga di Talvacchia, concluse le prove di apertura nel Castellano

Si sono svolte regolarmente le manovre di prova di apertura degli organi di scarico della diga di Talvacchia. Nonostante il maltempo e la forte pioggia ieri mattina tutte le operazioni hanno avuto esito positivo come confermato dal responsabile della gestione della diga l’Ingegnere Mariano Marini della Enel Green Power Italia che gestisce la struttura. Una operazione che viene fatta semestralmente con una immissione di acqua nel fiume Castellano di otto metri cubi al secondo. Un quantitativo comunque modesto che è servito solo per capire se le paratie della diga si aprono regolarmente e con la dovuta velocità nel caso dovesse esserci una emergenza. "Manovre di assoluta routine e ordinarietà – ha ammesso l’ingegner Marini – che verranno effettuate anche nelle altre dighe del Piceno in particolare quella di Comunanza e di Acquasanta. Se ci fossimo messi sul ponte di Porta Torricella ad Ascoli neanche avremmo notato l’aumento della portata di acqua del fiume. Una operazione che ha il valore di un ‘tagliando’ agli organi di scarico ma che abbiamo comunque l’obbligo di comunicare alla cittadinanza". Ieri è stata attivata la fase di preallerta "rischio idraulico a valle" in ottemperanza al vigente Documento di Protezione Civile recentemente aggiornato dalla Prefettura. Oltre a questa Istituzione sono state coinvolte nell’operazione la Regione Marche, il Comune di Ascoli Piceno e la Protezione Civile. Nella giornata si sono quindi svolte le visite semestrali di vigilanza del Ministero delle Infrastrutture, durante la quale sono state così certificate tutte le richieste di esecuzione di manovre di prova di apertura degli organi di scarico. Per l’occasione erano presenti i vertici della società Enel Green Power Italia, il dirigente del Comune di Ascoli, Maurizio Piccioni, e i volontari della Protezione Civile di Ascoli.

Valerio Rosa