Dimarti rinnova con la Piazzarola. Massetti nel comitato nazionale

Il sestiere ascolano della Piazzarola celebra, quest’anno, il suo Settantennale, visto che entrò a far parte della Quintana un anno dopo la nascita della rievocazione. Per cominciare nel migliore dei modi questo 2025, dunque, i biancorossi hanno comunicato ufficialmente il rinnovo dell’accordo con il cavaliere Davide Dimarti e con la scuderia Isola Azzurra di Max Ferri. "Entrambi hanno firmato con il nostro sestiere e pertanto saranno loro a difendere i colori biancorossi dal temibile moro – conferma il caposestiere Luca Fattori –. Tutto il comitato augura un enorme in bocca al lupo a Davide e alla scuderia con la certezza che daranno tutto per essere competitivi nelle Quintane 2025". Nel frattempo, è stato nominato il Comitato Nazionale Giostre e Quintane composto da tre qualificati ed esperti della disciplina. L’organo si occuperà delle manifestazioni storiche, dei vari eventi e delle tappe di campionato dove i cavalieri e le amazzoni si cimenteranno in giostre di abilità nel centrare dei bersagli con l’utilizzo di lance, come in uso in molte manifestazioni e rievocazioni storiche che si svolgono in tutta Italia. Il comitato è composto da Umberto Colavita di Foligno (che ad Ascoli è responsabile della pista), Massimo Massetti (presidente del consiglio degli anziani della Quintana) e l’aretino Roberto Parnetti.

Matteo Porfiri