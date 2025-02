Dimissioni in blocco, il presidente: lascio per motivi di salute

Sul caso delle dimissioni del presidente della Croce Verde di San Benedetto, Maurizio Galieni, con altri quattro membri del consiglio direttivo, registriamo la risposta del numero uno del sodalizio: "Avevo già informato i miei collaboratori, i soci e i dipendenti che avrei lasciato il timone, in primis a causa di problemi personali di salute che non mi permettono più di portare avanti l’associazione con assidua presenza e costanza, poi perché sono venute meno determinate condizioni che ho sempre riputato essere fondamentali per un buon proseguimento. Le ‘correnti’ cui si fa riferimento sono ovunque, a partire dalla politica, passando per le associazioni, così come dentro le case, poiché ognuno ha il proprio pensiero da difendere e portare avanti. Probabilmente è necessario ricordare che siamo in democrazia, e per quanto mi riguarda accolgo sempre di buon grado il confronto e le critiche, purché esse siano costruttive e non distruttive". "Sono stato presidente della Croce Verde per oltre 10 anni, e l’associazione che ho rappresentato la sentirò per sempre ‘mia’, ho infatti espresso la volontà di restare come volontario" conclude.