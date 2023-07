Dimostrazioni e cucina: è la Festa della terracotta

A Massignano, anticamente conosciuto come il paese dei coccià, domenica andrà in scena la Festa della terracotta, organizzata dall’associazione Amici del museo e dal Comune. Sarà possibile seguire dal vivo la forgiatura al tornio e la realizzazione del grande forno di carta e argilla. Il programma prevede: alle 10 l’inizio della costruzione del grande forno di carta, alle 16 l’apertura del Museo della Terracotta con la dimostrazione di tornitura, e l’inaugurazione della mostra di Vivienne Bou Kheir, mentre in piazza si svolgerà il mercatino. Alle 18, Cibo in coccio, racconti di Roberta Lazzarini su come "Cucinare nella terracotta" e di Christian Santini che parlerà su: "La terracotta nella Roma antica". Alle 18,30: Cucinare, conservare, contenere in Marocco, Italia e Albania, Alle 20 stand gastronomici e alle 22 l’apertura del forno di carta e la scoperta dell’opera di Luigi Fosca.