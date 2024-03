Dino Cappelletti e le sue foto sui ’Talking walls’

Il fotografo grottammarese Dino Cappelletti porta alla mostra fotografica "Ones Trieste" le varie forme di street art raccolte in varie parti del mondo, dal titolo "Talking Walls", muri parlanti. Attratto dalle varie forme di espressione della street art e dai manifesti consumati dal tempo, Dino Cappelletti si immerge in una ricerca attenta dei contenuti e dei messaggi che i muri delle città del mondo offrono gratuitamente a chi sa osservare con occhio attento. Talking Walls è una testimonianza visiva della bellezza nascosta nelle strade, nelle piazze, nei vicoli delle città, con pareti graffitate, i murales vibranti e i manifesti che narrano storie del passato e del presente prendono vita. In questa mostra, i visitatori saranno trasportati in un viaggio attraverso il mondo, dalle strade colorate dell’Avana, alle pareti sgretolate di Venezia, dalle espressioni politiche di Parigi alle sfumature culturali di Bologna, Milano, Firenze, Berlino, Lisbona. Talking Walls non è solo una raccolta di immagini, ma un invito a riflettere sulle molteplici voci urbane e sulle narrazioni che permeano lo spazio pubblico. La mostra si terrà presso Ones Trieste, via Trento 1 da domani al 30 aprile.