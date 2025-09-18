Diocesi, le nuove nomine

La vita della chiesa è sempre in cammino e si arricchisce di nuove esperienze di fede e di servizio. Il vescovo Gianpiero Palmieri ha annunciato, pertanto, alcune nomine e incarichi che interessano diverse parrocchie e sacerdoti della diocesi ascolana. Don Gianluca Pelliccioni, ad esempio, è stato nominato parroco della parrocchia di Santa Maria della Pace ad Ancarano e rettore dell’Abbazia di Santa Maria a Montesanto. Don Gian Marco Lupini, già viceparroco a Marino e Villa Pigna, inizierà un percorso formativo presso la Pontificia Accademia Ecclesiastica, istituzione che prepara giovani sacerdoti al servizio diplomatico della Santa Sede. Nel fine settimana continuerà a prestare il proprio servizio nelle parrocchie dove era già impegnato. Don Domenico Poli vivrà un’esperienza speciale in Terra Santa, dove trascorrerà un anno di studio per approfondire le Sacra Scrittura. Un’occasione preziosa per arricchire la sua formazione e la sua futura missione pastorale. Infine, don Emanuel Chemo, al termine del suo servizio nelle parrocchie di Arquata previsto per il mese di settembre, farà ritorno nella sua diocesi in Camerun, dopo aver concluso con impegno il percorso di studi intrapreso qui. "Queste nuove tappe rappresentano un segno di fiducia e di crescita per i sacerdoti coinvolti e per l’intera comunità diocesana – le parole del vescovo Palmieri –, chiamata ad accompagnarli con la preghiera".

Matteo Porfiri