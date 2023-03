"Dipendenti del Comune, ecco la verità"

Dopo l’affondo dell’Ugl sul trattamento degi operai al Comune di Colli, arriva la precisazione delle sigle sindacali Rsu Fp, Cgil, CislFp e Uil Fpl. "Risulta doveroso precisare – si legge in una nota – che la ripartizione del fondo risorse decentrate anno 2022 è stata effettuata attraverso il contratto collettivo integrativo sottoscritto, all’unanimità, da tutte le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione e specificatamente dalla Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e dalla rsu dei dipendenti del comune di Colli, nonché dalla delegazione trattante di parte pubblica. Infatti – proseguono – non si cita alcuna violazione di norme sia legislative che contrattuali. Nel merito la ripartizione dei fondi annuali delle risorse decentrate è stata sempre effettuata, nel rispetto della normativa vigente, offrendo, negli anni, la possibilità di effettuare progressioni economiche a tutto il personale dipendente, rispettando il più assoluto equilibrio. Per questo, la critica espressa, viene respinta al mittente".