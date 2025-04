Dipinti e poesie sulla pace nella Sala Cola

In occasione della Giornata Internazionale dell’Arte in programma il 15 aprile, il Centro Poesia Marche in collaborazione con la Fidapa, l’Istituto Musicale ‘Gaspare Spontini’ e il Comune di Ascoli, ha organizzato una esposizione di dipinti e poesie nella Sala Cola dell’Amatrice sul tema della pace. Esposizione che si concluderà poi sabato 19.

L’evento è stato presentato alla Libreria Rinascita dalla Presidente del Centro Poesia Marche, Franca Maroni, dalla presidente della Fidapa Ascoli Rosamaria Amatucci e dall’artista e poeta Emiliano Albani. All’inaugurazione della mostra in programma martedì 15 aprile alle ore 17.30 parteciperà anche il vescovo Gianpiero Palmieri. All’evento sarà presente anche la flautista Barbara Agostini dell’Istituto ‘Spontini’ che intratterrà i presenti con alcuni brani.

"Abbiamo ritenuto opportuno – ha dichiarato Franca Maroni – proprio in occasione della Giornata Internazionale dell’Arte – far sentire la voce degli artisti sul tema della pace. Questi al momento i poeti che parteciperanno: Domenico Cornacchia, Antonio Lera, Monica Salinelli, Sabrina Galli, Luisa Pace, Margherita Bonfiglio, Alessandra Bucci, Eugenio Ravo, Guido Nardinocchi, Franca Maroni e Stefano Corradetti. I pittori saranno invece: Pio Serafini, Roberta Civilotti, Stefano Tamburrini, Zeno Rossi, Giuliano Cipollini, Lucio Alfonsi, Claudia Bachetti, Gabriele Coccia, Emidio Mozzoni, Teodosio Campanelli, Daniela Carrocchi, Monica Salinelli, Vincenzo Lopardo e Luigi Morganti. Ma l’esposizione è aperta anche ad altri".

Soddisfatto Emiliano Albani: "Purtroppo la Sala Cola dell’Amatrice può contenere al massimo una settantina di dipinti. Questa è solo la prima edizione e per il prossimo anno cercheremo uno spazio più ampio". La presidente della Fidapa Amatucci ha concluso: "Siamo molto felici di essere partner di questo evento e porteremo il nostro contributo per sensibilizzare sull’attualissimo tema della pace".

Valerio Rosa