‘Dire Fare Ascoltare’, il festival dedicato a radio e podcasting

La città di Ascoli si prepara ad accogliere ‘Dire Fare Ascoltare’, il festival dedicato al mondo della radio e del podcasting, in programma il 5 e 6 aprile 2025. L’annuncio è stato dato in occasione del World Radio Day dal direttore artistico Andrea Borgnino, che ha svelato i primi dettagli della due giorni interamente dedicata alla voce, al racconto e alla potenza dell’audio. Un appuntamento, organizzato da Radio Incredibile di Grottammare, unico nel suo genere che vedrà la presenza dei più grandi editori del settore radiofonico e podcasting, da Spotify a Chora Media, da One Podcast alla Rai, insieme a tantissimi professionisti e appassionati che ogni giorno danno voce a storie e contenuti di valore. Un festival per tutti: incontri, workshop e approfondimenti. Nel cuore di Ascoli, Dire Fare Ascoltare sarà un’occasione imperdibile per esplorare il mondo dell’audio in tutte le sue sfaccettature. Webradio, podcast indipendenti, radio tradizionali, innovazione e inclusione saranno i temi cardine del festival.