Direttamente da Zelig e Colorado arriva il ’Big comedy ring show’

Il 2024 deve ancora terminare, ma Ascoli si prepara già ad ospitare uno dei più grandi eventi che animeranno il 2025 che farà della città delle torri la ‘capitale della risata’. Si tratta di ’Big comedy ring show’, uno spettacolo dove i migliori comici di Zelig e Colorado si sfideranno sul palco per conquistare la corona più ambita, ovvero i sorrisi e gli applausi del pubblico che alla fine è sempre il vero vincitore. L’evento è in programma per il 25 gennaio alle 21 al Teatro Ventidio Basso e i biglietti, già in vendita, stanno andando letteralmente a ruba. Ben nove gli artisti che si ‘affronteranno’ a suon di battute: Giovanni Cacioppo, Beppe Braida Max Cavallari dei Fichi d’India, Batta (L’Enigmistico), Marco Della Noce (il Meccanico della Ferrari), Giancarlo Kalabrugovic (Pino dei Palazzi), Stefano Chiodaroli (Il Panetterie), Pino Campagna (Papi Ultras) e Simone Barbato (Il Mimo). Lo show rappresenterà un’occasione unica per chi desidera divertirsi ammirando dal vivo nove tra i migliori comici e cabarettisti d’Italia. L’evento è organizzato dalla realtà ascolana ‘Follow Me Events’, che vede la collaborazione di ‘Sm Management’ e il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno. I biglietti, come detto, sono già disponibili alla biglietteria del teatro Ventidio Basso in piazza del Popolo, ma anche online e nei punti vendita di Vivaticket. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi via WhatsApp al numero 329.9481073 oppure visitare il sito internet www.followmeevents.it.

E’ tutto pronto per una serata all’insegna delle risate e, con ogni probabilità, il ’Big Comedy Ring Show’ farà registrare il tutto esaurito. La realtà ‘Follow Me Events’, quest’anno, aveva portato ad Ascoli, sempre sul palco del teatro Ventidio Basso, anche artisti del calibro di Francesco Cicchella, Giovanni Vernia e la Pfm. Il nuovo anno, dunque, al Teatro Ventidio Basso si aprirà con questo spettacolo che sarà in grado di richiamare parecchi turisti, visto che tanti biglietti sono stati già venduti anche in altre regioni d’Italia. Mancano tre mesi, ma l’attesa è già tanta e lo dimostra il fatto che gran parte dei ticket a disposizione si è già volatilizzata. Ascoli, dunque, si appresta a diventare la capitale della comicità, grazie all’intraprendenza di ‘Follow Me Events’, realtà che ha in serbo anche altre sorprese per i prossimi mesi.

Matteo Porfiri