Direttiva Bolkestein e indennizzi, la rabbia degli operatori balneari

Bolkestein, a Roma si parla di indennizzi, ma molti concessionari sono ancora sul piede di guerra per scongiurare l’applicazione della direttiva europea sul demanio marittimo. Un’istanza che a questo punto sarà difficilmente accoglibile, ma lo zoccolo duro dei balneari non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Non Giuseppe Ricci: il presidente Itb e titolare dello chalet ‘Stella Marina’ si è recato ieri mattina di fronte alla sede della Confcommercio, dove si sono tenuti gli stati generali del turismo balneare. Ricci che non ha assistito alla riunione, presidiando una cornice, quella trasteverina, che ha ospitato le inveterate tensioni su una questione ormai decennale. Atmosfera più rilassata nell’incontro Sib, al quale ha partecipato anche Matteo Salvini: il vicepremier ha assicurato che il decreto attuativo sugli indennizzi verrà emanato entro il 31 marzo. La settimana prossima – probabilmente martedì 11 - ci sarà un incontro in Ministero con tutte le associazioni coinvolte, per discutere la bozza del decreto dopo i riscontri del Mef. Bozza impostata su una serie di punti fermi, tra cui il riconoscimento del valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati, incluso il valore di quel che rimane, e quindi il criterio dell’equa remunerazione. Sulla procedura di calcolo è stato detto che occorrerà una perizia asseverata da professionista singolo o in formula collegiale, con il concessionario in carico che dovrà certificare ciò che ha investito. Come verranno versati gli indennizzi? L’idea è di corrispondere una porzione non inferiore al 20% all’atto dell’aggiudicazione e la restante parte non oltre sei mesi dall’aggiudicazione stessa. Infine, la rideterminazione dei canoni di concessione farà parte del futuro pacchetto su cui ragionare. Ricci ha colto l’occasione per dire la sua: "Sono venuto per proporre la mia idea ovvero il riconoscimento del diritto di superficie con riscatto ai balneari. È una strada percorribile e che spero venga valutata: a queste attività hanno affidato il proprio futuro migliaia di famiglie italiane". La legge 166 del 2024, va ricordato, ha fissato a giugno 2027 il termine ultimo per le procedure di gara necessarie all’affidamento delle concessioni. Gare che, quindi, potranno essere indette anche nei prossimi mesi. A San Benedetto non è ancora chiaro cosa intenda fare il comune, e data la situazione già alcuni balneari hanno chiesto certezze all’ente rivierasco. Difficilmente qualcosa si muoverà, comunque, prima del decreto sugli indennizzi.

Giuseppe Di Marco