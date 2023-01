Diritto all’aborto garantito al Mazzoni

Aborto, anche la coordinatrice regionale dei Meloniani Leonardi entra nel dibattito sullo stop alla collaborazione decennale con l’Aied di Ascoli."Ma quale diritto negato – dice Leonardi –? Se è venuta meno la necessità della convenzione esterna per l’Ivg all’ospedale di Ascoli, il motivo è chiaro e lo spiega la stessa Ast. Ad oggi l’IVG è garantita dalla sanità pubblica, con 4 medici non obiettori, con un servizio 7 giorni su 7 sia con intervento programmato che con urgenza. Un servizio che si riesce a garantire alle donne, e non certo un attacco alla libertà di autodeterminarsi. Come al solito le accuse del Pd sono solo strumentali e disoneste e vanno rispedite al mittente".